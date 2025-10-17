धनतेरस व दीपावली पर चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा, देहरादून में कैमरों से निगरानी
देहरादून में धनतेरस और दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। शहर में कैमरों से निगरानी की जाएगी। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी योजना बनाई गई है, ताकि लोग शांतिपूर्वक त्योहार मना सकें।
- मुख्य बाजारों में नियमित होगी गश्त,
- एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुबह व शाम गश्त करने के दिए निर्देश
-----------------
जागरण संवाददाता, देहरादून। त्यौहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया है। धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के अवसर पर होने वाली भीड़, बाजारों की रौनक और खरीदारी के बढ़ते चलन के चलते संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अपराधों पर नियंत्रण रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया है।
पुलिस विभाग की ओर से प्रमुख बाजारों पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मच्छी बाजार, पीपलमंडी सहित माल्स, और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस बल ने इन स्थानों पर अतिरिक्त तैनाती की है ताकि चोरी, छेड़छाड़ और अन्य अपराधिक घटनाओं पर काबू पाया जा सके। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे सभी प्रमुख स्थानों पर नजर रखी जा सके। वहीं यातायात पुलिस ने भी त्योहारों के दौरान भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए विशेष व्यवस्था की है और प्रमुख मार्गों पर पुलिस पिकेट्स लगाए हैं।
धनतेरस पर शहरवासी गहनों की भारी मात्रा में खरीद करते हैं, ऐसे में मार्केट में फोर्स तैनात रहेगा। सिविल पुलिस के साथ-साथ यातायात पुलिस व सीपीयू भी लगातार मूवमेंट में रहेंगे। शहर के तिराहा व चौराहों पर दो से तीन पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि यातायात संचालित होता रहे। पलटन बाजार के चारों तरफ बैरियर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में चारपहिया वाहन बाजार में प्रवेश न कर सके। इसके अलवा चीता पुलिस भी लगातार गतिशील रहेगी।
त्यौहारों के दौरान सतर्कता बतरने की अपील
एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आमजन को त्यौहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। कहा कि खरीदारी के समय अपने कीमती सामान, जिसमें पर्स, मोबाइल और गहनों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ में अजनबी व्यक्तियों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।
धनतेरस पर सड़क पर उतरेगी पीएसी
एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि त्यौहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए धनतेरस से पीएसी मैदान में उतारी जाएगी। प्रथम चरण में एक कंपनी व दो प्लाटून पीएसी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगी। इसके अलावा शहर के लिए दो प्लाटून पीएसी सुरक्षा में तैनात करने की स्वीकृत मिल चुकी है। यह जवान भी जल्द ही तैनात कर दिए जाएंगे।
