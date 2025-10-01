एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से अब वैन चालक अपनी लाइव लोकेशन भी नियमित वाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। इससे अभिभावकों को किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। गुप्ता ने कहा कि स्कूल वैन पर टैक्स, इंश्योरेंस फिटनेस, पेट्रोल इत्यादि का खर्च होने के कारण स्कूल वैन चालक की आय बहुत सीमित है। वर्तमान में विभाग द्वारा स्कूली वाहनों में जीपीएस लगाने का फरमान जारी किया गया है व नहीं लगाए जाने पर फिटनेस रोकी जा रही है। इसको लगाने के कारण चालक पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, जिसको तत्काल अपनी गाड़ियों में लगा पाना मुश्किल हो रहा है, जीपीएस लगाने पर वाहन में तकनीकी खराबी आ रही है और दो दिन में बैटरी खत्म हो जा रही।