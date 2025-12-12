मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना, हर साल 10 करोड़ खर्च कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निखरेंगे स्कूली छात्र

अशोक केडियाल, देहरादून। प्रति वर्ष दस करोड़ व्यय कर प्रदेश सरकार कम से कम दस हजार स्कूली छात्रों को पेशेवर बनने के लिए न केवल जमीन तैयार कर रही है। विद्यार्थियों को घर बैठे आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से स्तरीय शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। 11वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों पर एक वर्ष की आनलाइन कोचिंग पर प्रति छात्र दस हजार रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत छात्रों को आनलाइन शिक्षण सामग्री साफ्ट कापी में उपलब्ध कराई जाएगी और यूजर आइडी एवं पासवर्ड प्रदान किए जाएंगे। शिक्षकों को रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड मिलेगा। हर सप्ताह माक टेस्ट और कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षा का प्रबंध होगा। प्रत्येक विषय के बाद जांच सेशन आयोजित किया जाएगा।



आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होगी

प्रस्तावित योजना के संचालन की रूपरेखा भी तय कर ली गई है। इसके तहत छात्रों को कोचिंग सुविधा देने के लिए आनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें कक्षा 10 उत्तीर्ण, कक्षा 10 में अध्ययनरत एवं कक्षा 11 के छात्र भाग ले सकेंगे। चयनित छात्रों की सूची जनपदवार तैयार की जाएगी।



कोचिंग संस्थान का चयन भी होगा पारदर्शी

कोचिंग सुविधा राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिनका चयन पारदर्शी प्रक्रिया से होगा। आनलाइन माध्यम से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के शिक्षक पाठ पढ़ाएंगे और अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर तथा प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध कराएंगे।