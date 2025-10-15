जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत आनलाइन विवाह पंजीकरण की व्यवस्था की है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी सरकार के पोर्टल की जांच करने में भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस लापरवाही के कारण कई विवाह पंजीकरण लंबे समय से लंबित हैं। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं नोडल अधिकारी केके मिश्रा ने आनलाइन पोर्टल की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वेतन रोकने की चेतावनी दी।

सरकार ने 26 जनवरी को यूसीसी लागू किया था, जिसके तहत 27 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यूसीसी कानून के अनुसार, विवाह पंजीकरण को सरल बनाने के लिए यह प्रविधान किया गया है कि यदि कानूनी स्वीकृति नहीं मिलती है, तो भी आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके बाद के विवाहों के लिए पंजीकरण आवश्यक है। यदि किसी ने पहले से विवाह का पंजीकरण कराया है, तो उसे दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी।