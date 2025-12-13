Language
    साहित्यकार रस्किन बांड अस्पताल में भर्ती, चलने-फिरने में हो रही थी परेशानी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    प्रसिद्ध साहित्यकार रस्किन बांड को देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले ...और पढ़ें

    प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और उपन्यासकार रस्किन बांड की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, मसूरी। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और उपन्यासकार रस्किन बांड को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे राकेश बांड ने बताया कि बाएं पैर की नसें कमजोर होने के कारण उन्हें चलने-फिरने में परेशानी हो रही है। हालांकि अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रविवार या सोमवार तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

