साहित्यकार रस्किन बांड अस्पताल में भर्ती, चलने-फिरने में हो रही थी परेशानी

जागरण संवाददाता, मसूरी। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और उपन्यासकार रस्किन बांड को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे राकेश बांड ने बताया कि बाएं पैर की नसें कमजोर होने के कारण उन्हें चलने-फिरने में परेशानी हो रही है। हालांकि अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रविवार या सोमवार तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

