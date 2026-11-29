राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें निर्णय लेने का अधिकार और नेतृत्व के समान अवसर उपलब्ध कराना है।

नारी को लाभार्थी नहीं, विकास का भागीदार और नेतृत्वकर्ता बनाना ही असल महिला सशक्तीकरण है। रविवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।