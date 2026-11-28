डिजिटल डेस्‍क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पुस्तिका एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) 2026–27 का विमोचन किया। आईआरएस पुस्तिका में आपदा के दौरान विभिन्न अधिकारियों एवं विभागों की भूमिका, जिम्मेदारियों तथा आपसी समन्वय को स्पष्ट किया गया है। इससे आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने, राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2026–27 का भी विमोचन किया गया। योजना में राज्य की भौगोलिक एवं आपदा संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, चेतावनी, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण को समग्र रूप से शामिल किया गया है।