राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 17.38 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इनमें मंदिरों एवं मेला स्थलों का सुंदरीकरण, हेलीपैड निर्माण, सड़क और पुलों का सुधारीकरण, सीसी मार्ग, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सिंचाई गूल और सुरक्षात्मक कार्य शामिल हैं।

चंपावत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कठाड़ कमेला में सीसी एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए 55.16 लाख, ढकना बडोला में ऐड़ी ब्यानधुरा भूमिया मेला स्थल के सुंदरीकरण को 109.88 लाख स्वीकृत किए। डीडीहाट के रसैपाटा स्थित भगवती मंदिर के सुंदरीकरण को 59.57 लाख और केदारनाथ क्षेत्र के चार मंदिरों के सुंदरीकरण को 49.94 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।

कर्णप्रयाग में कर्ण मंदिर के लिए 99.71 लाख, नई टिहरी के नवदुर्गा मंदिर के लिए एक करोड़ एवं पुरोला के फिताड़ी गांव में हेलीपैड निर्माण के लिए 1.08 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा मसूरी, डोईवाला, गदरपुर और पिरान कलियर में सड़क एवं नाली निर्माण तथा सुधारीकरण के कार्य होंगे।