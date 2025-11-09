PM Modi Visit: 500 मीटर दायरे में जीरो जोन, देहरादून में कड़ी सुरक्षा के बीच रूट डायवर्ट
राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के कारण देहरादून में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सार्वजनिक परिवहन सीमित होने और रूट डायवर्जन के कारण शहर में भीड़भाड़ रहेगी। अधिकारियों ने लोगों को केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलने और स्थानीय दुकानों से खरीदारी करने की सलाह दी है। एफआरआई के आसपास शून्य क्षेत्र घोषित किया गया है और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य स्थापना दिवस एवं रजत जंयती में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिरकत करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से दून में चाकचौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में अतिवाश्यक कार्य होने पर ही आमजन को घर से निकला चाहिए। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्स, मैक्सी, टाटा मैजिक, बसें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लगाई गई है। वाहनों की सीमित संख्या होने से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए चुनौतियां रहेगी। इसके साथ ही पुलिस ने शहर में विभिन्न रूटों को डायवर्ट किया गया है।
शहर की सड़कों पर रहेगी भीड़भाड़, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रहेगी चुनौती
दरअसल, रविवार सुबह से ही शहर की सड़कों पर जनप्रतिनिधि, अधिकारियों के वाहनों की रफ्तार रहेगी। इसके अलावा राज्य स्थापना दिवस एवं रजत जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों की भीड़ रहेगी। ऐसे में अतिवाश्यक कार्य से ही आमजन को बाहर निकलना चाहिए। जरूरी सामान लेने के लिए आसपास की दुकानों से खरीदारी करनी चाहिए।
शहर का अनावश्यक रुख करने पर तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस ने वाहनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। जिससे अलग -अलग गंत्वय तक जाने के लिए समय अधिक लग सकता है। इसके अलावा कुछ मार्गों को छोड़कर डायवर्ट रूटों पर जाम की स्थित रहेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खलेगी कमी
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन लगाए गए हैं। ऐसे में विभिन्न रूटों पर वाहनों की संख्या सीमित रहेगी। जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दून के विभिन्न रूटों की टैक्सी, मैक्सी, टाटा मैजिक, बसों को आमजन को लाने ले जाने के लिए लगाई गई है। इसके साथ ही सड़क पर भीड़ की स्थिति रहेगी।
500 मीटर दायरे में जीरो जोन, रूट रहेंगे डायवर्ट
एफआरआइ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 500 मीटर के दायरे में जीरो जोन रहेगा। सुबह छह से शाम चार बजे तक घंटाघर से प्रेमनगर, बल्लूपुर से कमला पैलेस, सेंटज्यूड्स चौक एवं प्रेमनगर से धूलकोट जाने वाले वाहनों के रूट डायवर्ट रहेंगे। अन्य रूटों पर सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा। इसके अलावा दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के मार्ग खुले रहेंगे। सुबह छह से रात आठ बजे तक आंतरिक एवं वाह्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।