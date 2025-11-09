PM Modi Visit: 500 मीटर दायरे में जीरो जोन, देहरादून में कड़ी सुरक्षा के बीच रूट डायवर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य स्थापना दिवस एवं रजत जंयती में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिरकत करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से दून में चाकचौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में अतिवाश्यक कार्य होने पर ही आमजन को घर से निकला चाहिए। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्स, मैक्सी, टाटा मैजिक, बसें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लगाई गई है। वाहनों की सीमित संख्या होने से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए चुनौतियां रहेगी। इसके साथ ही पुलिस ने शहर में विभिन्न रूटों को डायवर्ट किया गया है।

शहर की सड़कों पर रहेगी भीड़भाड़, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रहेगी चुनौती

दरअसल, रविवार सुबह से ही शहर की सड़कों पर जनप्रतिनिधि, अधिकारियों के वाहनों की रफ्तार रहेगी। इसके अलावा राज्य स्थापना दिवस एवं रजत जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों की भीड़ रहेगी। ऐसे में अतिवाश्यक कार्य से ही आमजन को बाहर निकलना चाहिए। जरूरी सामान लेने के लिए आसपास की दुकानों से खरीदारी करनी चाहिए।

शहर का अनावश्यक रुख करने पर तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस ने वाहनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। जिससे अलग -अलग गंत्वय तक जाने के लिए समय अधिक लग सकता है। इसके अलावा कुछ मार्गों को छोड़कर डायवर्ट रूटों पर जाम की स्थित रहेगी।





पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खलेगी कमी

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन लगाए गए हैं। ऐसे में विभिन्न रूटों पर वाहनों की संख्या सीमित रहेगी। जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दून के विभिन्न रूटों की टैक्सी, मैक्सी, टाटा मैजिक, बसों को आमजन को लाने ले जाने के लिए लगाई गई है। इसके साथ ही सड़क पर भीड़ की स्थिति रहेगी।

