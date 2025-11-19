मुख्यमंत्री धामी ने सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब गठन के दिए निर्देश, बैठक में SCERT ने लिया भाग

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार अब विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल्यावस्था से ही सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी होने पर भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को सचिवालय स्थित अब्दुल कलाम सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से एससीईआरटी के अधिकारियों ने भाग लिया। एससीईआरटी ने स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए सुरक्षा संदेशों को लयबद्ध किया है। बैठक में एससीईआरटी की ओर से राज्य समन्वयक सड़क सुरक्षा विनय थपलियाल ने सहभागिता की और आगामी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण दिया।

कक्षा नौ की पुस्तक में सड़क सुरक्षा पर एक अध्याय

एससीईआरटी की ओर से कक्षा नौ की आपदा प्रबंधन पुस्तक में सड़क सुरक्षा पर एक पूर्ण अध्याय शामिल किया गया है, जिससे इस विषय से संबंधित 10 अंकों के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे।

वहीं, कक्षा एक और दो में भी सड़क सुरक्षा संकेतों को शामिल किया गया है ताकि बच्चों में प्रारंभिक स्तर पर ही यातायात नियमों की समझ विकसित हो सके। स्कूलों में शिक्षक छात्रों को समय-समय पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करते हैं ताकि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें।