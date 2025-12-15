Language
    टिहरी के ब्यासी में बड़ा सड़क हादसा, थार वाहन 70 मीटर खाई में गिरा; SDRF ने 5 लोगों को किया रेस्क्यू

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। जनपद टिहरी गढ़वाल के ब्यासी क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गुल्लर के समीप एक थार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांच घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    पुलिस चौकी ब्यासी के अनुसार, सोमवार मध्यरात्रि करीब 1:22 बजे दुर्घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ पोस्ट ब्यासी की टीम सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

    घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने पाया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन थार (वाहन संख्या DL 2CBF 4668) सड़क से नीचे खाई में गिरा हुआ था। वाहन में कुल पांच लोग सवार थे, जो हादसे में घायल हो गए।

    एसडीआरएफ टीम ने कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सभी घायलों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला। मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

    • हादसे में घायल व्यक्तियों का विवरण
    • सोहिल (32 वर्ष) पुत्र ओम सिंह, निवासी दिल्ली
    • रोहित गुप्ता (28 वर्ष) पुत्र आदेश गुप्ता, निवासी साहिबाबाद
    • आशीषपाल (28 वर्ष) पुत्र श्यामू, निवासी गाजियाबाद
    • विकाश कुमार (26 वर्ष) पुत्र रघुराज, निवासी साहिबाबाद
    • भास्कर कुमार (27 वर्ष) पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी साहिबाबाद