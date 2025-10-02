एसपी आवास के पास 15 दिन में हुई तीन चोरियां, पुलिस को नहीं लगी खबर; एक ही दुकान को दो बार बनाया निशाना

जागरण संवाददाता, देहरादून। गुजराडा मानसिंह में एसपी ऋषिकेश जया बलोनी के आवास के समीप बीते 15 दिन में तीन चोरी की घटनाएं हो गई। जिसमें से हौसले बुलंद चोरों ने एक ही दुकान को दो बार निशाना बनाया।

इसके बाद एक निर्माणधानी मकान में भी चोरी हुई। पुलिस ने दुकान में चाेरी करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि निर्माणाधानी मकान में चोरी करने वालों का पता नहीं चला।

राजपुर थाना क्षेत्र के गुजराडा मानसिंह पिछले 15 दिन से चोरी की ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है। 15 और 16 सितंबर की रात को चोरों ने एक परचून की दुकान को दो बार निशाना बनाकर वहां से काफी सामान पार कर दिया।