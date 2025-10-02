Language
    एसपी आवास के पास 15 दिन में हुई तीन चोरियां, पुलिस को नहीं लगी खबर; एक ही दुकान को दो बार बनाया निशाना

    By tuhin sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    देहरादून के गुजराड़ा मानसिंह इलाके में पिछले 15 दिनों में चोरी की तीन घटनाएं हुई हैं जिनमें एक दुकान को दो बार निशाना बनाया गया। चोरों ने एक निर्माणाधीन मकान से निर्माण सामग्री और मजदूरों के मोबाइल भी चुरा लिए। पुलिस ने दुकान में चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है।

    चोरों ने एक ही दुकान को दो बार निशाना बनाया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। गुजराडा मानसिंह में एसपी ऋषिकेश जया बलोनी के आवास के समीप बीते 15 दिन में तीन चोरी की घटनाएं हो गई। जिसमें से हौसले बुलंद चोरों ने एक ही दुकान को दो बार निशाना बनाया।

    इसके बाद एक निर्माणधानी मकान में भी चोरी हुई। पुलिस ने दुकान में चाेरी करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि निर्माणाधानी मकान में चोरी करने वालों का पता नहीं चला।

    राजपुर थाना क्षेत्र के गुजराडा मानसिंह पिछले 15 दिन से चोरी की ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है। 15 और 16 सितंबर की रात को चोरों ने एक परचून की दुकान को दो बार निशाना बनाकर वहां से काफी सामान पार कर दिया।

    इसके बाद बुधवार रात को निर्माणाधीन मकान से निर्माण सामग्री और मजदूरों के मोबाइल चोरी कर लिए। थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल ने बताया कि दुकान में चोरी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। निर्माणधीन मकान में चोरी करने वाले की तलाश की जा रही है।