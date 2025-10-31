Dehradun News: ऋषिकेश में यूट्यूबर के डांस वीडियो पर हंगामा, हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश में यूट्यूबर तनु रावत के एक डांस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के सदस्यों ने वीडियो को अमर्यादित बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो तीर्थनगरी की मर्यादा और छवि को आहत करते हैं। यूट्यूबर ने इस विरोध को निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया है।

यूट्यूबर का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस सिलसिले में बुधवार शाम राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर के नेतृत्व में कार्यकर्ता एक आश्रम परिसर स्थित अपार्टमेंट पहुंचे। उनका कहना था कि यूट्यूबर ने वीडियो वहीं शूट किया है।

प्रदर्शनकारियों ने अपार्टमेंट प्रबंधक से कहा कि तीर्थनगरी में इस तरह के अमर्यादित डांस और कपड़ों में वीडियो शूट करना अनुचित है। संगठन ने इस पर रोक लगाने की मांग की।

इस दौरान तनु रावत व उनकी मां भी मौके पर पहुंचीं और उन्होंने हिंदू संगठन के विरोध पर आपत्ति जताई। तनु ने कहा कि उनके वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो।

उन्होंने कहा, मैं भारतीय संस्कृति का सम्मान करती हूं। धर्म और संस्कृति के नाम पर किसी को दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार नहीं है। दोनों पक्षों में कुछ देर तक तीखी बहस हुई।

सूचना मिलने पर लायंस क्लब रायल के अध्यक्ष पंकज चंदानी व नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। बाद में संगठन के सदस्य वहां से लौट गए। इस दौरान पार्षद राजेंद्र सिंह बिष्ट, आलोक चावला समेत कई लोग मौजूद रहे।