Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड के इस शहर में बिजली नहीं कटेगी! UPCL ने शुरू किया सबसे बड़ा भूमिगत केबलिंग प्रोजेक्ट

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:44 PM (IST)

    उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ऋषिकेश में विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भूमिगत केबलिंग परियोजना पर काम कर रहा है। इससे बिजली कटौती में कमी आएगी शहर का सौंदर्य बढ़ेगा और विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी। स्काडा सिस्टम से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। कुंभ क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की परियोजना को भी स्वीकृति मिली है जिससे आपूर्ति में सुधार होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    ऋषिकेश शहर का होगा सुंदरीकरण, विद्युत लाइनें होंगी भूमिगत।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन विद्युत वितरण प्रणाली को अधिक सशक्त, पारदर्शी व तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए काम कर रहा है। यूपीसीएल ने विद्युत वितरण प्रणाली के साथ परिचालन व व्यवसायिक दक्षता में सुधार के लिए अहम कदम उठाए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऋषिकेश शहर में भूमिगत केबलिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। इससे बारिश, तूफान और अन्य प्राकृतिक कारणों से बिजली कटौती की घटनाओं Aमें कमी आएगी। भूमिगत केबलिंग से गंगा किनारे व मुख्य बाजार क्षेत्रों में शहर का सौंदर्य बढ़ेगा, साथ ही विद्युत व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इसके अतिरिक्त भूमिगत केबलिंग से रखरखाव पर खर्च और समय दोनों की बचत होगी।

    स्काडा सिस्टम के माध्यम से बिजली नेटवर्क की रियल टाइम मानिटरिंग और फाल्ट का तुरंत पता लगाकर त्वरित बिजली बहाली संभव की जा सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को बिना रुकावट उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

    यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव ने बताया कि यूपीसीएल को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आयोजित 50 वीं मानिटरिंग कमेटी की बैठक में कुंभ क्षेत्र (गंगा कारिडोर) के अंतर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने, आटोमेशन तथा देहरादून में स्काडा कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत हुई है। इससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा।