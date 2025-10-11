Rishikesh में जाम ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी, वीकेंड और राफ्टिंग के चलते उमड़ी भारी भीड़

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। त्योहारी सीजन, सप्ताहांत और राफ्टिंग शुरू होने के साथ ही तीर्थनगरी में जाम लगना शुरू हो गया है। हरिद्वार-ऋषिकेश, ऋषिकेश-तपोवन, लक्ष्मण झूला रोड पर वाहनों का खासा दबाव रहा। इन मुख्य मार्गों के साथ ही बाजारों में जाम लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। शनिवार रात को त्रिवेणी घाट पर लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

ऋषिकेश शहर में सड़कें संकरी हैं और उन पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

पिछले कुछ समय से जाम की स्थिति नहीं बन रही थी। अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इसके साथ ही 27 सितंबर से राफ्टिंग शुरू हो गई है। सप्ताहांत पर इस कारण भीड़ बढ़ गई है। दो दिनों से शहर में यातायात का दबाव बढ़ा है। शनिवार आने तक भीड़ और बढ़ गई थी। हरिद्वार की ओर से अलग-अलग राज्यों के पर्यटक वाहनों के आने का सिलसिला शुरू होने के साथ वाहनों का दबाव बढ़ गया। ऋषिकेश बाजार में जाम की स्थिति बनी रही।

श्यामपुर और मनसा देवी फाटक पर ट्रेनों के आने-जाने पर रेलवे फाटक बंद होते हैं। ऐसे में जाम और बढ़ जाता है। जाम का असर पूरे शहर पर आता है। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। शुक्रवार देर शाम त्रिवेणी घाट क्षेत्र में हालात इस तरह हो गए कि वहां से वाहन कई देर तक एक इंच भी आगे नहीं खिसक पाए। इसके वीडियो भी लोग इंटरनेट मीडिया पर साझा करते रहे। जाम में लोग बच्चों के साथ फंसे रहे। शनिवार को भी भीड़ के कारण जाम लगा रहा।