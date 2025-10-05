ऋषिकेश में लड़कियां कर रहीं थीं रैंप वॉक, तभी पहुंच गए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता; हुआ बवाल

ऋषिकेश के एक होटल में लायंस क्लब द्वारा आयोजित मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान वेस्टर्न परिधान में युवतियों के रैंप वॉक का हिंदू संगठन ने विरोध किया। संगठन का कहना था कि यह देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है। विरोध के बाद हिंदू संगठन और क्लब के सदस्यों के बीच बहस हुई जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। देवभूमि ऋषिकेश के एक होटल में वेस्टर्न परिधान में युवतियों को रैंप वॉक कराने को लेकर उस वक़्त बवाल हो गया। जब हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने होटल पहुंचकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वायरल वीडियो में युवतियां रैंप वॉक को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से नोकझोंक करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल की ओर से दीपावली मेले में मिस ऋषिकेश की तैयारीयों को लेकर युवतियों को वेस्टर्न परिधान में रैंप वॉक कराई जा रही थी। जिसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर विरोध किया।

कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हिंदू संगठन ने देवभूमि में वेस्टर्न परिधान पहनकर रैंप वॉक करने पर एतराज जताया। जिस पर युवतियां भड़क उठी और संगठन के कार्यकर्ताओं से नोकझोंक शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि हिंदू संगठन और क्लब के सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। काफ़ी देर तक चली तीखी नोकझोंक के बाद मामले को किसी तरह शांत कराया गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले को रफा दफा किया।

हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि ऋषिकेश को देवभूमि का दर्जा दिया गया है और सनातन सभ्यता महिलाओं को लज्जा में रहना सिखाती है। ऐसे वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करने से अन्य युवतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा।