जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मौसम सर्द होने के साथ इसका असर राफ्टिंग कारोबार पर नजर आने लगा है। पिछले एक सप्ताह में 5261 पर्यटक ही राफ्टिंग के लिए पहुंचे। कारोबारियों का अनुमान है कि बीस दिसंबर तक यही स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए पर्यटक पहुंचेंगे।

अक्टूबर में 42,248 पर्यटकों ने की राफ्टिंग पर्यटन सीजन सितंबर से जून तक चलता है। तीस जून को मानसून अवधि के लिए राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद पंद्रह सितंबर के आसपास राफ्टिंग फिर शुरू की जाती है। इस साल लगातार वर्षा के चलते सितंबर के आखिरी में राफ्टिंग शुरू हुई थी। अक्टूबर में 42,248 पर्यटकों ने राफ्टिंग की।