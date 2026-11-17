संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वावधान में हिमानी एडवेंचर द्वारा आयोजित 6 दिवसीय रीवर राफ्टिंग प्रशिक्षण पांचवें दिन भी जारी रहा। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को राफ्टिंग के साथ नदी में बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई।

हिमानी एडवेंचर के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने बताया कि प्रशिक्षण के पांचवें दिन छात्रों को पैडलिंग, तैराकी तथा नदी रेस्क्यू के तहत फ्लिप, री-फ्लिप और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही गर्जिया से गोरी और काली नदी में रीवर रन कराया गया।