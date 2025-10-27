Language
    लेन-देन के विवाद में दोस्त को चाकू से गोदकर मार डाला, परिजनों ने शव हाईवे पर रख लगाया जाम

    By Deepak Semwal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:48 AM (IST)

    ऋषिकेश के मुनिकीरेती में एक युवक ने अपने बचपन के दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी, वजह लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान अजेंद्र कंडारी के रूप में हुई है।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के खारास्रोत में शनिवार रात शराब की दुकान के बाहर एक युवक ने अपने बचपन के दोस्त की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की वजह लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने रविवार को बदरीनाथ हाईवे जाम कर हंगामा कर दिया।

    शाम करीब साढ़े छह बजे तक शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया गया। वे शराब का ठेका बंद कराने, मृतक की पत्नी को नौकरी व उचित मुआवजा देने और आरोपित को फांसी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित श्मशान घाट पर नाई का काम करता है।

    पुलिस के अनुसार, मूल रूप से टिहरी जिले की दोगी पट्टी के मठियाली गांव निवासी रायचंद कंडारी परिवार के साथ शीशमझाड़ी में गली नबंर-तीन में रहते हैं। उनका पुत्र अजेंद्र कंडारी (28 वर्ष) ठेके और आसपास क्षेत्र की दुकानों में पानी एवं अन्य सामान की सप्लाई करता था।

    शनिवार शाम करीब साढ़े छह बजे पड़ोस में रहने वाला दोस्त अक्षय ठाकुर उनके पुत्र को बुलाकर ले गया। जब बेटा रात नौ बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उन्होंने उसे फोन किया। जिस पर बेटे ने खारास्रोत क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास होने की बात कही। रात करीब साढ़े 10 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया।

    फोन करने वाले ने बताया कि अजेंद्र के साथियों ने उसके साथ मारपीट की है। जख्मी हालत में वह उसे सरकारी अस्पताल ले गए हैं। इस पर स्वजन भी अस्पताल पहुंचे तो वहां बेटा नहीं मिला। इस दौरान पता चला कि आरोपित उसे एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती प्रदीप चौहान ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुख्य आरोपित अक्षय ठाकुर निवासी शीशमझाड़ी मुनिकीरेती, सोनू व अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
    वहीं, घटना से गुस्साए लोग रविवार को बड़ी संख्या में सड़क पर उतर गए। दोगी पट्टी से भी लोग पहुंचे।

    बदरीनाथ हाईवे पर लोनिवि तिराहे के पास जाम लगा दिया। कुछ महिलाओं ने ठेके के बहारी गेट के ताले तोड़ दिए। ठेके में तोड़-फोड़ के लिए जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। शाम करीब तीन बजे शव पोस्टमार्टम से आने के बाद शव को पहले हाईवे पर लोनिवि तिराहे और बाद में तपोवन चौक पर रखकर सड़क जाम कर दी। शाम करीब साढ़े छह बजे पुलिस-प्रशासन से वार्ता के बाद स्वजन ने शव को हाईवे से उठाकर ले गए।