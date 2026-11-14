ऋषिकेश में यूपी के बच्चों से भरी स्कूल बस के ब्रेक फेल, दीवार से टकराई... मच गई चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुनिकीरेती के पीडब्ल्यूडी तिराहे पर स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। जिससे बच्चों में चीख पुकार मच गई।

इंस्पेक्टर एसडीआरएफ कवींद्र सजवान ने बताया कि शनिवार को बस संख्या UP 83 AT 8300 को चालक जयप्रकाश निवासी ग्राम गढ़ी पुरानी, थाना नारखी, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश चला रहे थे।

बस में कुल 30 लोग सवार

पीडब्ल्यूडी तिराहा, मुनिकीरेती में अचानक ब्रेक फेल होने के कारण बस अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। बस में पंडित तिलक भानु सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद के छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक सवार थे, जो लक्ष्मणझूला क्षेत्र में स्नान एवं भ्रमण के लिए आए थे। दुर्घटना के समय बस में कुल 30 व्यक्ति सवार थे।