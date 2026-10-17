उन्नाव में मौत बनकर दौड़ रही थी बच्चों से भरी बस.... बाइक सवार ने 'देवदूत' बनकर बचाई 49 मासूमों की जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। आनंदी वाटर पार्क सोहरामऊ से मस्ती कर 49 बच्चों समेत 54 लोग टूरिस्ट बस से गुरु नानक मार्डन स्कूल लौट रहे थे। इनके लिए वह बाइक सवार 'देवदूत' ही साबित हुआ और बस में सवार सभी लोगों की जान बच गई।

फिर दूसरी बस से रात 10 बजे बच्चे सीधे स्कूल पहुंचे थे, जहां अभिभावक पहले से ही बेसब्री से अपने 'लाल' के आने का इंतजार कर रहे थे। सुरक्षित घर पहुंचने के बाद भी इस घटना से डरे-सहमे बच्चों और शिक्षकों की पूरी रात नींद उड़ी रही। वैसे, ये बस संगम ट्रैवल्स से 15,000 रुपये की बुकिंग पर थी।

बच्चों को वाटर पार्क से लेकर बस से लौट रहे गुरु नानक मार्डन स्कूल के एकेडमिक कोआर्डिनेटर विवेक अवस्थी बताते हैं कि गनीमत रही कि जब घटना हुई तो अंधेरा नहीं था, शाम के सात-सवा सात ही बजे थे। यदि कहीं रात होती तो बड़ी अनहोनी हो जाती।

खैर, वह बाइक सवार उन सभी के लिए देवदूत बन गया, जिसने बाइक की स्पीड बढ़ाई और बस के विपरीत साइड में आकर तेज आवाज देकर उन्हें बस के पिछले पहिया में आग लग जाना बताया। विवेक ने बताया कि उन्होंने बिना देर किए बस रोकवाई, चूंकि चौराहे के पास से बस निकलकर अंडरपास पर पहुंची थी, इसलिए उसकी गति भी कम थी।

बस के रुकते ही सभी बच्चों को उतारकर सुरक्षित कर लिया गया था। चालक बस से उतरकर पिछले पहिया पर मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। तुरंत मौके पर पुलिस भी आ गई थी और फोन करने के 15-20 मिनट में ही फायरब्रिगेड आ गई थी।

सात-आठ मिनट में आग पर काबू पा लिया था। वहीं, इस बस में सवार कल्याणपुर निवासी कक्षा-नौ के छात्र यूनिट कुमार ने बताया कि जब वह लोग बस से उतरकर दूर खड़े हो गए थे तो उसी पल एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी बस में आग लग गई थी।

छात्रों के साथ कई छात्राएं भी वाटर पार्क में पिकनिक मनाकर लौट रही थीं। छात्रों ने बताया कि खबर पाकर स्कूल प्रबंधन ने उन लोगों को वापस लाने के लिए दूसरी बस भेजी थी। फिर वह लोग सरैंया रेलवे क्रासिंग पर आधे घंटे जाम में फंस गए थे। रात 10 बजे स्कूल पहुंचे थे, जहां उनके अभिभावक पहले से आ गए थे।

घटना के प्रत्यक्षदर्शी छात्र और शिक्षकों ने बताया कि इस घटना के कारण पूरी रात उन लोगों को नींद नहीं आई, जरा सा आंख बंद कर सोने का प्रयास करते तो वही दृश्य आंखों के सामने आ जा रहा था।



आठ हजार रुपये के लंबित हैं पांच चालान बस (यूपी-78-एचटी-3367) माडल टाउन पांडु नगर निवासी हर्षदीप मेहरोत्रा के नाम से आरटीओ में पंजीकृत है। इस पर आठ हजार रुपये के पांच चालान लंबित हैं। 24 जुलाई को ही पर्यटकों को लेकर गई इसी बस का अयोध्या में ओवरस्पीड में चालान हुआ था। इसके अलावा उस पर नो-पार्किंग और सीटबेल्ट के चालान हैं। इसे आल यूपी का परमिट है। 17 फरवरी को ही इसका फिटनेस हुआ था, जो 16 फरवरी 2027 तक मान्य है।



वाहनों की फिटनेस का खेल वाहनों की फिटनेस में खेल होना ही हर्ष मेहरोत्रा की बस का फिटनेस एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। वैसे, भी आटोमैटेड टेस्टिंग स्टेशन में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच के नाम पर बड़े खेल हो रहे हैं। वाहन मालिकों और विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों का आरोप है कि एटीएस सेंटरों पर जानबूझकर गाड़ियों को पहली बार में अनफिट (फेल) कर दिया जाता है।



फिटनेस के नाम पर 8-10 हजार रुपये की होती वसूली इसके बाद, दलालों और एटीएस कर्मियों के संगठित सिंडिकेट के माध्यम से आठ से 10 हजार रुपये लेकर अगले ही दिन उसी अनफिट गाड़ी को आसानी से 'फिट' सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। वाहन स्वामियों से खुलेआम अवैध वसूली की शिकायतें आम हैं। उधर, परिवहन विभाग के अधिकारी आटोमैटेड टेस्टिंग सेंटरों को प्रावइेट बताकर कार्रवाई से पल्ला झाड़ते हैं।