    पाइये नकद इनाम... दिवाली पर बिना छुट्टी बस दौड़ाने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि, गाड़ी में मिठाई लाने पर कार्रवाई

    By Ankur Agarwal Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:27 AM (IST)

    उत्तराखंड परिवहन निगम ने दीपावली पर बिना छुट्टी काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। 16 से 26 अक्टूबर तक लागू इस योजना में चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मियों को निर्धारित किमी पूरा करने या ड्यूटी करने पर नकद इनाम मिलेगा। मैदानी, पर्वतीय और मिश्रित मार्गों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बसों में मिठाई लाने पर कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम में दीपावली के त्योहारी सीजन के अंतर्गत बिना छुट्टी काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना में तहत नकद राशि इनाम में दी जाएगी। इसमें चालक और परिचालकों को निर्धारित किमी पूरे करने होंगे। प्रोत्साहन की योजना 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यानी कुल 11 दिन लागू रहेगी।

    त्योहारी सीजन में उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय ने लागू की प्रोत्साहन योजना



    दीपावली पर बड़ी संख्या में परिवहन निगम चालक-परिचालक छुट्टी पर रहते हैं। कई बार चालक-परिचालक एक-एक हफ्ते तक भी डयूटी पर नहीं आते। ऐसे में बस संचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है व यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। इस स्थिति से बचने के लिए, कर्मियों को डयूटी पर लाने और बसों का संचालन सुचारू रखने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

     


    16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक लागू रही योजना, समस्त कार्मिकों को मिलेगा लाभ

     

    परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह की ओर से शनिवार को जारी आदेश में बताया गया कि उक्त 11 दिन में कर्मचारियों को एक छुट्टी मिलेगी। योजना के तहत मैदानी मार्गों पर चालक एवं परिचालक को इन 10 दिन में 2500 किमी बस संचालन अनिवार्य करना होगा। वहीं, पर्वतीय व मैदानी मिश्रित मार्ग पर निर्धारित 2000 किमी, जबकि पर्वतीय मार्ग पर 1800 किमी बस संचालन करना होगा।

    11 दिन ड्यूटी करने पर एक हजार रुपये मिलेंगे

    निर्धारित किमी पूरे करने पर चालक-परिचालक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन में मिलेगी। यह योजना कार्यशाला, तकनीकी कर्मियों पर भी लागू रहेगी। प्रोत्साहन योजना में कार्यशाला के तकनीकी कर्मियों को पूरे 11 दिन ड्यूटी करने पर एक हजार रुपये मिलेंगे। योजना में बाह्य स्त्रोत के कर्मियों को भी एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बस संचालन में सीधे तौर पर जुड़े डीजल, बैग, चेकिंग, कैशियर और समयपाल को भी उक्त अवधि में 10 दिन की ड्यूटी करने पर एक रुपये इनाम मिलेगा।

     

    दी जाएगी प्रोत्साहन राशि



    इसके अतिरिक्त 19 व 20 अक्टूबर और 22 व 23 अक्टूबर को यानी चार दिन में मैदानी मार्ग पर 1850, मिश्रित मार्ग पर 1400 और पर्वतीय मार्ग पर 1000 किमी बस संचालन करने वाले चालक व परिचालकों को डेढ़ हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। महाप्रबंधक क्रांति सिंह ने बताया कि इस अवधि में देहरादून आइएसबीटी व मसूरी बस स्टेशन पर संचालन से जुड़े उपनल कर्मचारियों को भी 10 दिन डयूटी करने पर 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।


    बस में मिठाई-मावा लाने पर होगी कार्रवाई


    त्योहारी सीजन में बसों में मिठाई, मावा, पनीर आदि की खेप लाने वाले चालक-परिचालकों के विरुद्ध परिवहन निगम प्रबंधन ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महाप्रबंधक क्रांति सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अगर मार्ग में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यह सामग्री पकड़ी जो चालक-परिचालक जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन टीमों को बसों की चेकिंग करने को कहा गया है।