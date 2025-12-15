Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में रिटायर्ड अधिकारी से 53 लाख की ठगी, शेयर मार्केट में निवेश पर मुनाफे की दिया झांसा

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    देहरादून में एक रिटायर्ड अधिकारी को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 53 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने मुनाफे का झांसा देकर अधिकारी को अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    रिटायर्ड अधिकारी से 53 लाख की ठगी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से सेवानिवृत्त डीजीएम को शेयर मार्केट में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 52.97 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी तहरीर में अरुण कुमार निवासी केदारपुरम ने बताया कि वह बंगलुरू स्थित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बेल) से डीजीएम पद से सेवानिवृत्त हैं। अक्टूबर माह में नेहा नोमुरा नामक महिला ने उनसे वाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते हुए कई प्लान भेजे।

    पांच नवंबर को नेहा नोमुरा ने नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का सेबी का पंजीकरण प्रमाणपत्र भेजा, जिस पर कार्यालय का पता वर्ली, मुंबई लिखा था।

    इसके बाद नेहा ने उन्हें लिंक भेजा और पंजीकरण करा दिया। महिला ने उन्हें ट्रेडिंग शुरू करने के लिए 5000 रुपये जमा करने के लिए कहा। पांच नवंबर को उन्होंने 5000 रुपये जमा कर दिए।

    इसके बाद उन्होंने पांच नवंबर से चार दिसंबर तक कुल 36 लेनदेन किए और कुल 52.97 लाख रुपये जमा कराए। चार दिसंबर को उन्होंने अपनी रकम निकालने का अनुरोध किया तो ठगों ने सेवा शुल्क जमा करने को कहा।

    आठ दिसंबर को उन्होंने नेहा नोमुरा से संपर्क किया तो उसने कहा कि रकम निकालने से पहले डेढ़ लाख रुपये और जमा करने होंगे। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी है।