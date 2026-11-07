दीपावली से पहले उत्तराखंड के सात हजार उपभोक्ताओं को राहत, लगा नया ट्रांसफार्मर... नहीं होगा लो-वोल्टेज

संवाद सूत्र, यमकेश्वर। कस्याली सब स्टेशन में पांच एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगने से करीब 140 गांवों के ग्रामीणों को लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिली है। पहले रात के समय ग्रामीणों को खास तौर पर परेशानी होती थी।

सब स्टेशन में तीन एमवीए का ट्रांसफार्मर होने से करीब सात हजार विद्युत उपभोक्ता लो-वोल्टेज की समस्या झेल रहे थे। ऊर्जा निगम ने अब इसकी जगह पांच एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया है। इससे गांवों में विद्युत आपूर्ति बेहतर हुई है।