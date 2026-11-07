दीपावली से पहले उत्तराखंड के सात हजार उपभोक्ताओं को राहत, लगा नया ट्रांसफार्मर... नहीं होगा लो-वोल्टेज
कस्याली सब स्टेशन में 5 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगने से यमकेश्वर के 140 गांवों और 7,000 उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिली है।
समय कम है?
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संवाद सूत्र, यमकेश्वर। कस्याली सब स्टेशन में पांच एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगने से करीब 140 गांवों के ग्रामीणों को लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिली है। पहले रात के समय ग्रामीणों को खास तौर पर परेशानी होती थी।
सब स्टेशन में तीन एमवीए का ट्रांसफार्मर होने से करीब सात हजार विद्युत उपभोक्ता लो-वोल्टेज की समस्या झेल रहे थे। ऊर्जा निगम ने अब इसकी जगह पांच एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया है। इससे गांवों में विद्युत आपूर्ति बेहतर हुई है।
यमकेश्वर क्षेत्र की पेयजल पंपिंग योजनाओं को भी लो-वोल्टेज से राहत मिली है और पानी की आपूर्ति लगातार हो रही है। कस्याली सब स्टेशन के तहत चार पंपिंग योजनाएं संचालित हैं। कम वोल्टेज के कारण उनकी मोटर लगातार नहीं चल पा रही थी, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या होती थी।
नए ट्रांसफार्मर से इस परेशानी का समाधान हुआ है। जेई शौकीन अली, ऊर्जा निगम कोटद्वार ने बताया कि तीन एमवीए का ट्रांसफार्मर बदलकर पांच एमवीए का कर दिया है। इससे लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया है।
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