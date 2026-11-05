लस्सी बनाने में खर्च हो गई 65.40 लाख की बिजली, बिल देख उड़े होश

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता। मटर गली स्थित लस्सी की दुकान का एक महीने का बिजली बिल 65 लाख 40 हजार रुपये आने से व्यापारी परिवार के होश उड़ गए। दुकान में स्मार्ट मीटर लगने के बाद आया बिल देखकर परिवार परेशान है।

व्यापारी जसवीर सिंह जस्सी दी लस्सी के नाम से दुकान संचालित करते हैं। उनके पुत्र जसपाल सिंह ने बुधवार सुबह मटर गली व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह दल्ली को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। एक महीने का बिल 65.40 लाख जसपाल सिंह के अनुसार, परिवार अब तक बिजली के सभी बिलों का भुगतान समय पर करता रहा है। इसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगने के बाद करीब एक महीने का बिल 65.40 लाख रुपये आया है। इतनी बड़ी धनराशि का बिल देखकर पूरा परिवार मानसिक तनाव में है।

परिवार ने विद्युत विभाग से बिल की तत्काल जांच कर उसे ठीक कराने की मांग की है।मामले को लेकर एसोसिएशन अध्यक्ष दलजीत सिंह दल्ली ने विद्युत विभाग के जेई साकेब से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी।