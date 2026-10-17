रेखा आर्या-साहू विवाद गहराया: एसआईटी जांच के लिए बरेली पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शनिवार को पुलिस की एक टीम बरेली भेजी गई, जो गिरधारी लाल साहू के खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमों से संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। घटनाक्रम का संबंध बरेली से होने के चलते पुलिस वहां से साक्ष्य जुटाकर मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

पुलिस की जांच का दायरा अब केवल मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों तक सीमित नहीं है। इसमें पुराने मुकदमों से जुड़े तथ्यों, कंपनियों में निदेशक पद से हटाए जाने के मामले और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित आडियो की सत्यता की जांच भी शामिल है। एसआइटी इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही है।



कंपनियों से निदेशक पद से हटाने के मामले की जांच शुरू

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आरोप लगाया है कि गिरधारी लाल साहू ने कथित फर्जीवाड़ा कर उन्हें कुछ कंपनियों में निदेशक पद से हटा दिया। इस संबंध में पुलिस ने संबंधित दस्तावेज जुटा लिए हैं। अब इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनियों में निदेशक पद से हटाने की प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई और इसमें नियमों का पालन हुआ या नहीं। जांच के दौरान दस्तावेजों की प्रमाणिकता, उनमें दर्ज जानकारियों और संबंधित प्रक्रियाओं की पड़ताल की जाएगी।

पुलिस यह भी देखेगी कि दस्तावेजों में किसी तरह की छेड़छाड़ या अनियमितता तो नहीं हुई है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।



अस्पताल में भर्ती होने से बयान दर्ज नहीं मामले की जांच के लिए एसआइटी को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बयान भी दर्ज करने हैं। हालांकि, अस्पताल में भर्ती होने के कारण शनिवार शाम तक टीम उनके बयान दर्ज नहीं कर पाई थी। बयान दर्ज होने के बाद मामले से जुड़े कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। एसआइटी आरोपों से संबंधित तथ्यों को समझने और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ उनका मिलान करने की तैयारी कर रही है। जांच में संबंधित पक्षों के बयान और दस्तावेज अहम भूमिका निभा सकते हैं।



वायरल आडियो की भी होगी जांच

इस विवाद के बीच इंटरनेट मीडिया पर गिरधारी लाल साहू और एक महिला के बीच बातचीत का कथित आडियो प्रसारित हुआ है। पुलिस ने इस आडियो की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि, शनिवार तक पुलिस को यह आडियो आधिकारिक तौर पर मंत्री रेखा आर्या से प्राप्त नहीं हुआ था। आडियो की वास्तविकता और उसमें सुनाई दे रही आवाजों की पुष्टि करना जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पुलिस उसके स्रोत, उपलब्ध मूल रिकार्डिंग और अन्य संबंधित तथ्यों की जांच करेगी।



दस्तावेजों की जांच में एफएसएल की मदद

पुलिस जल्द ही दस्तावेजों की तकनीकी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की मदद ले सकती है। जरूरत पड़ने पर दस्तावेजों की प्रमाणिकता और उनमें संभावित छेड़छाड़ की जांच कराई जाएगी। आडियो की सत्यता की पुष्टि के लिए भी तकनीकी परीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है।