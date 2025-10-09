उत्तराखंड के बेरोजगार युवा शुरू कर दें तैयारी, जल्द प्राइमरी टीचरों के 2100 पदों पर होगी भर्ती
उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती अब जिला स्तर पर होगी। शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने जिला शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सभी पद भरे जा सकें। शिक्षकों के लाभ के लिए त्रिस्तरीय ढांचा तैयार करने और आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण के निर्देश भी दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेशभर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के शीघ्र आगणन तैयार करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने बुधवार को अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की निरंतर नियुक्ति कर रही है। जिसके तहत 2906 रिक्त पदों को भरा जा चुका है।
जबकि कुछ अभ्यर्थियों की ओर से एनआइओएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर न्यायालय में चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 में एनआइओएस डीएलएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के साथ ही सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों को नियमावली में शामिल कर लिया है। जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकेगा।
बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, निदेशक एससीईआरटी बंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा.मुकुल कुमार सती उपस्थित रहे।
बेसिक शिक्षकों की भर्ती जिला स्तर पर होगी
शिक्षा मंत्री डा.रावत ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों का जिला संवर्ग होने के कारण भर्ती प्रक्रिया भी जिला स्तर से ही संपन्न होनी है। जिसके लिए सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के शतप्रतिशत पदों को भरा जा सके।
यह भी दिए गए निर्देश
शिक्षकों का त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया जाए ताकि इससे शिक्षकों को लाभ मिल सके।
आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण व मरम्मत का आगणन तैयार करें।
धारा-27 के अंतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण में तेजी लाने के दिए गए निर्देश।
