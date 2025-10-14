करंट-वोल्टेज का रियल टाइम दिखेगा डेटा, यूपीसीएल ने दिया प्रशिक्षण, फीडर पर बिजली जाते ही सिस्टम देगा तुरंत अलर्ट
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने करंट और वोल्टेज का रियल टाइम डेटा देखने और फीडर पर बिजली गुल होने पर तत्काल अलर्ट पाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को रियल टाइम डेटा के महत्व और फीडर अलर्ट सिस्टम के उपयोग के बारे में जानकारी देना था, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार हो सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सके।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। आरडीएसएस योजना के तहत यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड) के अधिकारियों को रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम के इस्तेमाल का आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मकसद फील्ड अधिकारियों को यह सिखाना था कि वे इस नई तकनीक से बिजली व्यवस्था की निगरानी और संचालन कैसे करें।
इस प्रणाली की मदद से हर उपसंस्थान (सबस्टेशन) पर बिजली के करंट और वोल्टेज का डेटा रीयल टाइम यानी तुरंत देखा जा सकता है। अगर किसी 11 केवी फीडर पर बिजली जाती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। इससे अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और बिजली जल्दी बहाल की जा सकेगी।
यह सिस्टम बिजली वितरण की गुणवत्ता और स्थिरता पर नजर रखने में भी मदद करेगा। हर फीडर स्तर पर यह बताएगा कि दिनभर में कितनी देर बिजली उपलब्ध रही। इससे यूपीसीएल को डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने और बिजली आपूर्ति की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रशिक्षण के दौरान सभी मंडलों के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे। कार्यक्रम के बाद उन्हें लागइन आइडी दी गई, जिससे वे अपने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति की जानकारी सीधे सिस्टम पर देख सकेंगे और तुरंत निर्णय ले पाएंगे।
