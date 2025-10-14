करंट-वोल्टेज का रियल टाइम दिखेगा डेटा, यूपीसीएल ने दिया प्रशिक्षण, फीडर पर बिजली जाते ही सिस्टम देगा तुरंत अलर्ट

राज्य ब्यूरो, देहरादून। आरडीएसएस योजना के तहत यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड) के अधिकारियों को रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम के इस्तेमाल का आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मकसद फील्ड अधिकारियों को यह सिखाना था कि वे इस नई तकनीक से बिजली व्यवस्था की निगरानी और संचालन कैसे करें।

इस प्रणाली की मदद से हर उपसंस्थान (सबस्टेशन) पर बिजली के करंट और वोल्टेज का डेटा रीयल टाइम यानी तुरंत देखा जा सकता है। अगर किसी 11 केवी फीडर पर बिजली जाती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। इससे अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और बिजली जल्दी बहाल की जा सकेगी।

यह सिस्टम बिजली वितरण की गुणवत्ता और स्थिरता पर नजर रखने में भी मदद करेगा। हर फीडर स्तर पर यह बताएगा कि दिनभर में कितनी देर बिजली उपलब्ध रही। इससे यूपीसीएल को डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने और बिजली आपूर्ति की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।