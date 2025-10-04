राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 15 अक्टूबर तक ले सकेंगे सितंबर माह का राशन

सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देते हुए सितंबर माह के राशन वितरण की तिथि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अक्टूबर माह का राशन वितरण भी शुरू हो गया है। भारी बारिश और आपदा के कारण कई लोग सितंबर में राशन लेने से वंचित रह गए थे। दीपावली को देखते हुए विभाग राशन वितरण पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। राशन से वंचित कार्डधारकों को सरकार ने राहत प्रदान की है। सितंबर माह के राशन से वंचित रहने वाले कार्डधारक अब 15 अक्टूबर तक अपना राशन ले सकेंगे। वहीं, अक्टूबर माह का राशन वितरण भी शुरू हो गया है। उधर, दीपावली पर्व को देखते हुए जिला आपूर्ति विभाग भी सख्ती से राशन वितरण की निगरानी कर रहा है।

जिला आपूर्ति विभाग के मुताबिक, जिले में करीब 1036 राशन दुकानें संचालित हो रही हैं। वहीं, राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के 1.45 लाख, प्राथमिक परिवार(पीएचएस) के 2.20 लाख और अंत्योदय 15,172 कार्डधारक संबंधित दुकानों से हर माह राशन प्राप्त कर रहे हैं।

वहीं, शुृक्रवार को अपराहन तीन बजे से अक्टूबर माह के राशन का वितरण जिलेभर में शुरू हो गया है। जबकि, सितंबर माह के अंत तक किसी कारणवश राशन से वंचित रहने वाले उपभोक्ताओं को भारत सरकार ने राहत देते हुए वितरण तिथि को आगे बढ़ा दिया है।

ऐसे कार्डधारक अब 15 अक्टूबर तक संबंधित दुकानों से अपना राशन ले सकेंगे। जबकि, अक्टूबर माह का राशन भी उन्हें साथ-साथ वितरित किया जाएगा। बारिश और आपदा से राशन वितरण हुआ प्रभावित जिले में सिंतबर माह में बारिश और भारी आपदा के कारण बड़ी संख्या में कार्डधारक अपना राशन लेने से वंचित रहे गए। कई स्थानों पर नेटवर्क के कारण ई-पाश मशीनों का संचालन नहीं हो सका। वहीं, मार्गों के टूटने से कई राशन डीलरोंं के यहां गोदामों से राशन नहीं पहुंच सका। इससे बड़ी संख्या में कार्डधारक राशन लेने से वंचित रह गए। ऐसे में भारत सरकार ने अब वितरिण तिथि को आगे बढ़ाते हुए कार्डधारकों तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित कर दिया है।

इस तरह होता है कार्डधारकों को राशन वितरण राज्य खाद्य याेजना के तहत कार्डधारक को 7.50 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता है। जबकि, प्राथमिक परिवार कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलोग्राम चावल और अंत्योदय कार्ड पर 21.300 किलोग्राम चावल व 13.700 किलोग्राम गेहूं निशुल्क प्रदान किया जाता है।