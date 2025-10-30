पांच नवंबर को राशन डीलर खाद्य आयुक्त कार्यालय पर करेंगे धरना प्रदर्शन, इस वजह से हैं नाराज

जागरण संवाददाता, देहरादून। आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को खाद्य आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन रेवाधर बृजवासी ने कहा कि खाद्य मंत्री ने दीपावली से पहले सितंबर माह तक के लाभांश के भुगतान को आश्वासन दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

जनवरी 2025 से 10 माह का भुगतान लंबित है। वहीं, विभाग की ओर से केंद्रांश और राज्यांश का कुल 37 करोड़ रुपये जारी किया गया है, जो बेहद कम है। अभी तक कोरोनाकाल और ओएनओआरसी के लाभांश और भाड़े का भी भुगतान नहीं हुआ है।

वहीं, बैठक में 20 अक्टूबर तक राज्य खाद्य योजना लाभांश राष्ट्रीय खाद्य योजना के बराबर 180 रुपये प्रति कुंतल की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, डोर स्लेप डिलीवरी के तहत प्रत्येक दुकानदार को उसकी दुकान पर प्रति कट्टा तौलकर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

कहा, अगर भुगतान जल्द नहीं किया जाता है और राज्य खाद्य योजना में बायोमैट्रिक राशन वितरण में छूट का पुन: आदेश जारी नहीं किया जाता है तो पांच नवंबर से खाद्य आयुक्त कार्यालय पर प्रदेशभर के डीलर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे।