जागरण संवाददाता, देहरादून । उपभोक्ताओं को सरकारी चावल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सरकारी गोदाम में अभी तक चावल नहीं पहुंच पाया। राशन न मिलने से सस्ता गल्ला दुकानदार पूर्ति विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन का संकट खड़ा होने लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या विभिन्न योजना में तकरीबन 3.75 लाख है। इसके अलावा 30 सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों से चावल भेजा जाता है, लेकिन केंद्र से पौष्टिक आहार फोर्टीफाइड चावल न मिलने से राइस मिलर चावल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सामान्य चावल में फोर्टीफाइड चावल का मिक्स करना जरूरी है। इस माह के अंतिम सप्ताह में सस्ता गल्ला की दुकानों में राशन आने की उम्मीद लगाई जा रही है।