Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, सस्‍ते गल्‍ले में अभी नहीं मिलेगा ये अनाज

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    उत्तराखंड के देहरादून शहर में राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। उन्हें अब सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक विशेष अनाज नहीं मिलेगा। इससे खाद्य सुरक्षा ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस माह के अंतिम सप्ताह तक गोदाम में चावल आने की उम्मीद। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून । उपभोक्ताओं को सरकारी चावल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सरकारी गोदाम में अभी तक चावल नहीं पहुंच पाया। राशन न मिलने से सस्ता गल्ला दुकानदार पूर्ति विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन का संकट खड़ा होने लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या विभिन्न योजना में तकरीबन 3.75 लाख है। इसके अलावा 30 सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों से चावल भेजा जाता है, लेकिन केंद्र से पौष्टिक आहार फोर्टीफाइड चावल न मिलने से राइस मिलर चावल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सामान्य चावल में फोर्टीफाइड चावल का मिक्स करना जरूरी है। इस माह के अंतिम सप्ताह में सस्ता गल्ला की दुकानों में राशन आने की उम्मीद लगाई जा रही है।

    वरिष्ठ विपणन अधिकारी हरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उपभोक्ता एवं सरकारी स्कूलों में जल्द चावल सप्लाई की जा सके, इसको लेकर खाद्य भवन ने केंद्र को पत्र लिखा है। साथ ही राइस मिलरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि फोर्टीफाइड चावल मिलते ही गोदामों को सप्लाई किया जाए। उन्होंने बताया कि चावल न होने से सभी गोदाम खाली पड़े हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में सरकारी चावल में हेराफेरी, तीन अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल