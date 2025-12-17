राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, सस्ते गल्ले में अभी नहीं मिलेगा ये अनाज
उत्तराखंड के देहरादून शहर में राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। उन्हें अब सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक विशेष अनाज नहीं मिलेगा। इससे खाद्य सुरक्षा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून । उपभोक्ताओं को सरकारी चावल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सरकारी गोदाम में अभी तक चावल नहीं पहुंच पाया। राशन न मिलने से सस्ता गल्ला दुकानदार पूर्ति विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन का संकट खड़ा होने लगा है।
देहरादून जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या विभिन्न योजना में तकरीबन 3.75 लाख है। इसके अलावा 30 सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों से चावल भेजा जाता है, लेकिन केंद्र से पौष्टिक आहार फोर्टीफाइड चावल न मिलने से राइस मिलर चावल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सामान्य चावल में फोर्टीफाइड चावल का मिक्स करना जरूरी है। इस माह के अंतिम सप्ताह में सस्ता गल्ला की दुकानों में राशन आने की उम्मीद लगाई जा रही है।
वरिष्ठ विपणन अधिकारी हरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उपभोक्ता एवं सरकारी स्कूलों में जल्द चावल सप्लाई की जा सके, इसको लेकर खाद्य भवन ने केंद्र को पत्र लिखा है। साथ ही राइस मिलरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि फोर्टीफाइड चावल मिलते ही गोदामों को सप्लाई किया जाए। उन्होंने बताया कि चावल न होने से सभी गोदाम खाली पड़े हुए हैं।
