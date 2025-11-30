Uttarakhand News: IFS अधिकारी रंजन कुमार मिश्र बने उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: वर्ष 1993 बैच के प्रतिष्ठित भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारी रंजन कुमार मिश्र उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बनाए गए हैं। वर्तमान में वन विभाग के मुखिया समीर सिन्हा थे। वह सेवानिवृत हो गए हैं। शासन ने उत्तराखंड वन विभाग की कमान आइएफएस रंजन कुमार मिश्र को सौंपी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आइएफएस मिश्र जल्द ही अपना पदभार संभालेंगे।