    Uttarakhand News: IFS अधिकारी रंजन कुमार मिश्र बने उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया

    By KEDAR DUTTEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    1993 बैच के आइएफएस अधिकारी रंजन कुमार मिश्र उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बने। वर्तमान मुखिया समीर सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद यह नियुक्ति की गई है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार रंजन कुमार मिश्र जल्द ही अपना पदभार संभालेंगे।

    आइएफएस अधिकारी रंजन कुमार मिश्र।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: वर्ष 1993 बैच के प्रतिष्ठित भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारी रंजन कुमार मिश्र उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बनाए गए हैं। वर्तमान में वन विभाग के मुखिया समीर सिन्हा थे। वह सेवानिवृत हो गए हैं। शासन ने उत्तराखंड वन विभाग की कमान आइएफएस रंजन कुमार मिश्र को सौंपी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आइएफएस मिश्र जल्द ही अपना पदभार संभालेंगे।

