जागरण संवाददाता, देहरादून। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी राम माधव ने संविधान दिवस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, खतरा कांग्रेस को अपना है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान के नाम पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में इसका जवाब तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

गुरुवार को दून मेडिकल कालेज देहराखास में भाजपा महानगर की ओर से आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में राम माधव ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में बना संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, समानता और सामाजिक न्याय का मार्गदर्शक है।

यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतंत्र को मजबूत आधार देता है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस संविधान के गौरव और उसके मूल्यों को समझने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित हाथों में है। भाजपा संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि संविधान दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि संविधान के आदर्शों और नागरिक कर्तव्यों को आत्मसात करने का अवसर है। कार्यक्रम संयोजक राकेश गिरी और बार काउंसिल अध्यक्ष अनिल शर्मा ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।



कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप

राम माधव ने कहा कि कांग्रेस संविधान को लेकर लगातार भ्रम फैलाती रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर संविधान की भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता तक सही तथ्य पहुंचाएं और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर विपक्ष के आरोपों का लोकतांत्रिक जवाब दें।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध जरूरी उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन नागरिकों को अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना संविधान की भावना के अनुरूप है। समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से ही समरस और विकसित भारत का निर्माण संभव है।