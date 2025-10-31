Rajat Jayanti Uttarakhand: कार्यक्रमों में बदलाव, अब सात नवंबर को होगी रैतिक परेड

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में अब थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे में हुए बदलाव के कारण ये बदलाव करने पड़ रहे हैं। इस कड़ी में नौ नवंबर को होने वाली राज्य स्थापना दिवस की रैतिक परेड़ अब सात नवंबर को होगी। यह कार्यक्रम बहुत वृहद नहीं होगा। ऐसे में स्थापना दिवस के अवसर पर निकाली जाने वाली झांकियां भी नहीं निकाली जाएंगी।



उत्तराखंड इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रहा है। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा एक से नौ नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम 11 नवंबर तक आयोजित किए जाने थे। कारण 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था। अब इस दौरे में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री अब राज्य स्थापना दिवस यानी नौ नवंबर को ही उत्तराखंड आ रहे हैं और वह वन अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे।