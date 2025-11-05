Rajat Jayanti Uttarakhand: देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन की शुरुआत, देश-विदेश से पहुंचे लोग

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडवासियों से संवाद किया। देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों से बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी इस आयोजन में शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान प्रवासी उत्तराखंडवासियों ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास, निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं को प्रोत्साहित करने एवं पलायन रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे प्रवासी भाई-बहन उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एंबेसडर हैं, जो देश-विदेश में अपने परिश्रम, प्रतिभा और संस्कारों से राज्य का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपने अनुभव और संसाधनों से अब प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर वर्ष प्रवासी उत्तराखंडवासियों को सम्मानित करती है। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ है कि प्रवासी अब न केवल अपने गृह प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, बल्कि गांवों को गोद लेकर विकास कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। कई प्रवासी भाई-बहन प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप्स में मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।