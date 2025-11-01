राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र तमाम झंझावत से जूझ रहा है। इसके चलते इस प्राइमरी सेक्टर का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा है। पिछले 25 साल में ही कृषि भूमि में 2.19 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। बावजूद इसके फसल उत्पादकता को लेकर तस्वीर कुछ बेहतर है। इसके लिए नवोन्मेष और गेम चेंजर योजनाओं ने कुछ उम्मीद बढ़ाई है। इस कड़ी में राज्य में प्राकृतिक व जैविक खेती के साथ ही श्रीअन्न को बढ़ावा देने को कई योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी कई नवाचार और नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मंशा यही है कि इन सबके बूते किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिल सके।



नौ नवंबर, 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तब यहां कृषि का क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेयर था। वर्तमान में यह घटकर 5.51 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। कारण यह कि गांवों से निरंतर हो रहे पलायन के कारण परती भूमि का रकबा बढ़ रहा है। साथ ही विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के लिए कृषि भूमि दी गई है। यद्यपि, उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2000-01 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 16.47 मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 17.77 मीट्रिक तक पहुंचने का अनुमान है।



कृषि का रकबा घटने के बावजूद राज्य में फसल उत्पादकता में कुछ वृद्धि हुई है तो इसके पीछे नवोन्मेष और नवीनतम तकनीकी को अपनाकर विभिन्न योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया। यह किसी से छिपा नहीं है कि पहाड़ में पशुधन घटा है। ऐसे में फार्म मशीनरी बैंक योजना ने अहम भूमिका निभाई, जिससे कृषि उपकरण व निवेशों की आपूर्ति ग्राम स्तर तक हुई है। पहाड़ के खेतों में पावर ब्रीडर व पावर टिलर का उपयोग इसका उदाहरण है। साथ ही उन्नत बीजों व उर्वरकों की उपलब्धता ने भी उत्पादकता बढ़ाई है।