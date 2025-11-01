Rajat Jayanti Uttarakhand: पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन, बोले-' आंदोलन में अग्रणी थी कांग्रेस की भूमिका'
उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य निर्माण के लिए हमेशा संघर्ष किया और आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। रावत ने राज्य सरकार से आंदोलनकारियों को उचित सम्मान देने की अपील की और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कचहरी स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल आंदोलनकारियों के त्याग और जनता के संघर्ष का परिणाम है।
रावत ने कहा कि राज्य आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका अग्रणी रही थी, क्योंकि कई शहीद आंदोलनकारी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने खटीमा, मसूरी और देहरादून में शहादत देने वाले आंदोलनकारियों के नाम लेते हुए उनकी भूमिकाओं पर बताया।
समारोह के दौरान हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के विधायक विशेष सत्र में राज्य निर्माण में पार्टी की ऐतिहासिक भूमिका को प्रमुखता से उठाएं। रावत के सुझाव को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने स्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा राज्य के विकास और जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ी रही है। मौके पर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
