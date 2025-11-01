Rajat Jayanti Uttarakhand: पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन, बोले-' आंदोलन में अग्रणी थी कांग्रेस की भूमिका'

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कचहरी स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल आंदोलनकारियों के त्याग और जनता के संघर्ष का परिणाम है।

रावत ने कहा कि राज्य आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका अग्रणी रही थी, क्योंकि कई शहीद आंदोलनकारी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने खटीमा, मसूरी और देहरादून में शहादत देने वाले आंदोलनकारियों के नाम लेते हुए उनकी भूमिकाओं पर बताया।