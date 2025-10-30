Rajat Jayanti Uttarakhand: कांग्रेस मनाएगी उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पखवाड़ा, एक से 14 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । उत्तराखंड राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य निर्माण रजत जयंती पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम एक नवंबर से 14 नवंबर तक प्रदेशभर में आयोजित किए जाएंगे। जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने दी।

उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। दो नवंबर को सभी ब्लाकों में विकास गोष्ठियां होंगी, तीन नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटियां अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित करेंगी और विचार गोष्ठियां आयोजित करेंगी।



तीन और चार नवंबर को कांग्रेस विधायक दल राज्य विधानसभा के विशेष सत्रों में भाग लेगा। पांच नवंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता मीडिया में अपना पक्ष रखेंगे। छह नवंबर को पार्टी नेतृत्व रामपुर तिराहा पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।