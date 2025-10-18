दीपावली को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट, घुसपैठियों पर रहेगी नजर

संवाद सूत्र, जागरण रायवाला (देहरादून) । दीपावली को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित है। कर्मचारियों को पार्क में 24 घटे गश्त करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गयी है। वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

दरअसल, दीपावली पर तंत्र-मंत्र के लिए उल्लू की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में संरक्षित वन क्षेत्रों में उल्लू को पकड़ने के लिए तस्कर सक्रिय हो जाते हैं।तंत्र-मंत्र में दीपावली के दौरान चौकड़ी पूजा, यंत्र पूजा और तंत्र पूजा में उल्लू का उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी पूजन के लिए कई तांत्रिक उल्लू की मांग करते हैं।