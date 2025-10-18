दीपावली को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट, घुसपैठियों पर रहेगी नजर
दीपावली के मद्देनज़र राजाजी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कर्मचारियों को 24 घंटे गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस दौरान उल्लुओं की तस्करी की आशंका बढ़ जाती है। तंत्र-मंत्र के लिए उल्लुओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। वन विभाग की टीमें सपेरा बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही हैं।
संवाद सूत्र, जागरण रायवाला (देहरादून) । दीपावली को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित है। कर्मचारियों को पार्क में 24 घटे गश्त करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गयी है। वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है।
दरअसल, दीपावली पर तंत्र-मंत्र के लिए उल्लू की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में संरक्षित वन क्षेत्रों में उल्लू को पकड़ने के लिए तस्कर सक्रिय हो जाते हैं।तंत्र-मंत्र में दीपावली के दौरान चौकड़ी पूजा, यंत्र पूजा और तंत्र पूजा में उल्लू का उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी पूजन के लिए कई तांत्रिक उल्लू की मांग करते हैं।
ऐसे में उल्लू शिकार व तस्करी की आशंका बढ़ जाती है।इसको देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। देर शाम वन विभाग की पांच टीमों ने हरिपुरकलां के पास सपेरा बस्ती व आसपास क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान डिप्टी रेंजर गणेश बहुगुणा, अश्विनी पांडे, दिगम्बर, जयपाल, अंकित आदि रहे।
