सैलानियों के लिए खुले राजाजी की मोतीचूर रेंज के गेट, चीला समेत चार रेंजों में कर सकेंगे सफारी

जागरण संवाददाता, रायवाला। जैव विविधता से संपन्न राजाजी टाइगर रिजर्व की पर्यटक रेंजों के गेट रविवार सुबह सात बजे सैलानियों के लिए खोल दिए गए। मोतीचूर रेंज में पहले दिन काफी संख्या में सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठाने को पहुंचे।

मेहमानों के स्वागत के लिए पार्क प्रशासन की ओर से गेट को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मोतीचूर में सुबह सात बजे वार्डन विजय सैनी और वन क्षेत्राधिकारी गौरव नेगी ने रिबन काटकर गेट खोला और पर्यटकों का तिलक व फूलमाला भेंटकर स्वागत किया।

छह माह तक ले सकते हैं जंगल सफारी का मजा राजाजी टाइगर रिजर्व में सैलानी करीब छह माह तक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां के गेट प्रतिवर्ष 15 नवम्बर को पर्यटकों के लिए खोले और 15 जून को बंद कर दिए जाते हैं। सफारी के लिए चीला व मोतीचूर रेंज पर्यटकों की सबसे पसंदीदा रेंज हैं।