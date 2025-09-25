Language
    अनुपूरक बजट समेत चार विधेयकों को राजभवन की मंजूरी, लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन स्वीकृत

    By Vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:34 PM (IST)

    देहरादून राजभवन ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित अनुपूरक विनियोग विधेयक समेत चार विधेयकों को मंजूरी दी है। इन में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी शामिल है जिसके तहत सेनानियों और उनके जीवनसाथियों को पेंशन मिलेगी। मानसून सत्र में पारित 5315.39 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति मिली। लोकतंत्र सेनानी प्रेम बड़ाकोटी ने सरकार का आभार व्यक्त किया है।

    अनुपूरक बजट समेत चार विधेयकों को राजभवन की मंजूरी. File

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राजभवन ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित अनुपूरक विनियोग विधेयक समेत चार विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश) श्री केदारनाथ, श्री बदरीनाथ संशोधन विधेयक व साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक शामिल हैं।

    मानसून सत्र के दौरान सरकार ने 5315.39 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया था। इसे अब राजभवन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने एक अहम फैसले के तहत लोकतंत्र सेनानियों के साथ ही उनकी पत्नी व पति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए विधेयक पारित किया था।

    विधेयक पारित होने पर लोकतंत्र सेनानी प्रेम बड़ाकोटी ने सरकार का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि 50 साल के लंबे अंतराल के बाद सरकार ने इसे मान्यता देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।