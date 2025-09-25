अनुपूरक बजट समेत चार विधेयकों को राजभवन की मंजूरी, लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन स्वीकृत
देहरादून राजभवन ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित अनुपूरक विनियोग विधेयक समेत चार विधेयकों को मंजूरी दी है। इन में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी शामिल है जिसके तहत सेनानियों और उनके जीवनसाथियों को पेंशन मिलेगी। मानसून सत्र में पारित 5315.39 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति मिली। लोकतंत्र सेनानी प्रेम बड़ाकोटी ने सरकार का आभार व्यक्त किया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राजभवन ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित अनुपूरक विनियोग विधेयक समेत चार विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश) श्री केदारनाथ, श्री बदरीनाथ संशोधन विधेयक व साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक शामिल हैं।
