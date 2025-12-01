हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से शिशु हाथी की मौत, राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुआ हादसा

संवाद सूत्र जागरण, रायवाला। हरिद्वार से देहरादून जा रही हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में शिशु हाथी आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना मोतीचूर-रायवाला स्टेशन के बीच राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज के अंतर्गत हुई। इस घटना के बाद दिल्ली आनन्द विहार जा रही वंदे भारत ट्रेन को रायवाला स्टेशन रोका गया।

बताया जा रहा है कि लोको पायलट को हिरासत में लिया गया है। हाथियों का झुंड ट्रैक पार कर रहा था, तभी ट्रेन आ गई। हाथी पार निकल गए मगर उनके साथ मौजूद शिशु हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया।

राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच से गुजर रहा रेलवे ट्रैक कई मतर्बा हाथियों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। वन विभाग और रेलवे में सामंजस्य न होने से हाथी अपनी जान गवां रहे हैं। हरिद्वार-देहरादून के बीच स्थित इस ट्रैक पर बीते 38 वर्ष में 33 हाथी काल का ग्रास बन चुके हैं। सोमवार सुबह हुई घटना ने एक बार फिर सुरक्षा दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।