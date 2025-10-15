Uttarakhand Weather: सावधान! अगले कुछ दिन ऐसा रहेगा मौसम, बढ़ने वाली है सर्दी
उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की वर्षा की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून में तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन रात में पाला गिरने से ठंडक बढ़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की वर्षा की संभावना जताई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिल रही है। हालांकि, सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। खासकर रात को पाला गिरने से सुबह ठंडक महसूस की जा रही है। आज से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं। जिससे ठंड बढ़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है।
बुधवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा और दिनभर धूप खिली रही। दोपहर बाद कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडराने के साथ ही हल्की हवाएं भी चलीं। इसके साथ ही दून का अधिकतम और न्यूनतम तापमान फिलहाल सामान्य से अधिक बना हुआ है। जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य या इससे अधिक है। हालांकि, रात को पाला गिरने लगा है, जिससे ठंडक बढ़ती जा रही है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाये रहने से लेकर कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।