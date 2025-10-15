Uttarakhand Weather: सावधान! अगले कुछ दिन ऐसा रहेगा मौसम, बढ़ने वाली है सर्दी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिल रही है। हालांकि, सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। खासकर रात को पाला गिरने से सुबह ठंडक महसूस की जा रही है। आज से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं। जिससे ठंड बढ़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है।