जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय महिला टीम की आलराउंडर खिलाड़ी स्नेह राणा का देहरादून रेलवे स्टेशन में हुआ सम्मान। शुक्रवार को स्नेह राणा को महिलाओं के वनडे विश्वकप में शानदार प्रदर्शन करने पर स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार, सीएमआई एसके अग्रवाल, सीपीएस सुभाष सक्सेना सीटीआई सुहेल खान आदि अधिकारियों ने बुके देकर सम्मानित किया। दअरसल स्नेह देहरादून रेलवे स्टेशन में टीटीआई पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह रेलवेज टीम से खेलती भी थी।