Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्‍व विजेता क्रिकेटर स्‍नेह राणा का देहरादून में सम्‍मान, रेलवे ने इस पल को बनाया खास

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेह राणा को देहरादून रेलवे स्टेशन पर सम्मानित किया गया। उन्हें महिला वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए रेलवे अधिकारियों ने बुके देकर सम्मानित किया। स्नेह राणा देहरादून रेलवे स्टेशन पर टीटीआई के पद पर तैनात हैं और पहले रेलवे टीम से भी खेल चुकी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय महिला टीम की आलराउंडर खिलाड़ी स्नेह राणा का देहरादून रेलवे स्टेशन में हुआ सम्मान। शुक्रवार को स्नेह राणा को महिलाओं के वनडे विश्वकप में शानदार प्रदर्शन करने पर स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार, सीएमआई एसके अग्रवाल, सीपीएस सुभाष सक्सेना सीटीआई सुहेल खान आदि अधिकारियों ने बुके देकर सम्मानित किया। दअरसल स्नेह देहरादून रेलवे स्टेशन में टीटीआई पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह रेलवेज टीम से खेलती भी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।