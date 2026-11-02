उत्तराखंड कांग्रेस को राहुल-खरगे का चुनावी मंत्र, एकजुटता और संगठन पर फोकस

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की।

नई दिल्ली में खरगे के आवास 10, राजाजी मार्ग पर सोमवार को हुई इस बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों को लेकर व्यापक मंथन हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को संगठनात्मक समन्वय और चुनावी तैयारियों को लेकर सुझाव एवं निर्देश दिए।

बैठक में राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह तथा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने भी इसमें भाग लिया। सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और मनोज यादव भी बैठक में शामिल हुए।