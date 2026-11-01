भाजपा की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा: गणेश गोदियाल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका संघर्ष सड़क से सदन तक ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। उन्होंने रविवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली में उत्तराखंड से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रतिभाग किया।
गोदियाल ने रैली में शामिल होने वाले पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आयोजित महारैली ने केंद्र सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद की है।
उनके अनुसार महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आमजन प्रभावित हैं, जबकि सरकार चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से जुड़े आरोपी दुष्यंत कुमार को राज्यपाल बनाए जाने के फैसले से प्रदेशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं।
गोदियाल ने दावा किया कि उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में पुलिस ने रोका। उन्होंने इसे शांतिपूर्ण राजनीतिक अधिकारों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा।
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