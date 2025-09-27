लहरों पर रोमांच की शुरुआत, Rishikesh में रिवर राफ्टिंग शुरू; पहले दिन पहुंचे 550 पर्यटक

ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग फिर से शुरू हो गई है जिसके पहले दिन 550 पर्यटकों ने भाग लिया। सुरक्षा के लिए राफ्ट के साथ कयाक भी तैनात की गई हैं। गंगा में राफ्टिंग 24 जून को जल स्तर बढ़ने के कारण रोक दी गई थी। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी राफ्टिंग कंपनियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। गंगा में शनिवार से फिर राफ्टिंग शुरू हो गई। पहले दिन 550 पर्यटकों ने राफ्टिंग की। सुरक्षा के लिए राफ्ट के साथ सेफ्टी कयाक भी उतारी गई। अब अगले साल जून तक पर्यटक गंगा में राफ्टिंग का रोमांच उठा पाएंगे।

गंगा का जल स्तर बढ़ने पर राफ्टिंग गतिविधियों की निगरानी करने वाली गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति ने 24 जून से राफ्टिंग पर रोक लगा दी थी। पिछले सीजन में 23 सितंबर से राफ्टिंग शुरू हुई थी। इस साल मानसून की वर्षा देर तक होती रही। इस कारण राफ्टिंग भी देरी से शुरू हुई।

गंगा का जल स्तर 337.50 मीटर पर पहुंचने के बाद बीते बुधवार को प्रबंधन समिति की ओर से गंगा में राफ्टिंग की स्थिति का आकलन कर शनिवार से राफ्टिंग को मंजूरी दी गई थी। जून में बंद हुई राफ्टिंग फिर से शुरू होने के बाद राफ्टिंग का रोमांच उठाने वाले पहुंचे। गंगा में सूर्योदय के साथ ही रंग-विरंगी राफ्ट नजर आने लगी।

पहले दिन 550 पर्यटकों ने करीब 91 राफ्टों से राफ्टिंग की। ब्रह्मपुरी और फूलचट्टी राफ्टिंग प्वाइंट पर पर्यटकों की अधिक भीड़ रही। अभी गंगा का जल वर्षा के कारण मटमैला बना हुआ है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से राफ्ट के साथ सुरक्षा के लिए साथ में कयाक भी उतारी गई।

टिहरी जिले के साहसिक पर्यटन अधिकारी और समिति के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि शनिवार से राफ्टिंग शुरू हो गई है। राफ्टिंग कंपनियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा गया है। राफ्टिंग गतिविधियों पर पर्यटन और अन्य विभाग नजर बनाए हुए हैं।