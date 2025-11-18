उत्तराखंड में अब पहचान नहीं छिपा नहीं सकेंगे वेंडर्स, क्यूआर कोड से खुलेंगे सारे पन्ने

अश्वनी त्रिपाठी, राज्य ब्यूराे, देहरादून। अब ठेली-फड़ी संचालक उत्तराखंड में पहचान छिपाकर काम नहीं कर पाएंगे। शहरी विकास विभाग वेंडर्स का सर्वे कर उन्हें क्यूआर कोड देने जा रहा है। यह क्यूआर कोड सभी वेंडर्स के लिए ठेलों पर लगाना अनिवार्य होगा। इसे स्कैन करते ही वेंडर्स की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। वेंडर का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर व आधार नंबर से लेकर राशन कार्ड तक की पूरी जानकारी क्यूआर कोड से पता चल सकेगी। ठेली संचालकों की पहचान को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पहचान छिपाकर व्यापार करने से तनावपूर्ण स्थतियां उपजने के कई प्रकरण सामने आने के बाद राज्य सरकार अब ठेली-फड़ी संचालकों का सर्वे कराने जा रही है। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने आइटीडीए (इंफार्मेशन टेक्नालाजी डेवलपमेंट अथारिटी) के साथ एमओयू किया है। आइटीडीए विशेष मोबाइल एप विकसित कर रहा है।