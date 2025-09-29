सीएम धामी ने आंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय रथ को किया रवाना, 125 दिनों में 240 शिविर लगाएगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डा.भीमराव आंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को रवाना किया। यह रथ 125 दिनों में 240 शिविर लगाएगा जिससे जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है और मौके पर ही समस्याओं का समाधान होगा।

राज्य ब्यूराे, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डा.भीमराव आंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ आने वाले 125 दिनों तक राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर 240 बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करेगा।

इन शिविरों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों तक केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अपने शिविर कार्यालय से रथ को रवाना करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का सीधा और समयबद्ध लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से न केवल पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, बल्कि ग्राम पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर उत्पन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों की गति और तेज होगी।