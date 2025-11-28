पीआरएसआइ डेलीगेशन ने सीएम धामी से की भेंट, दून में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए दिया आमंत्रण

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: पब्लिक रिलेशंस सोसायटी आफ इंडिया (पीआरएसआइ) के डेलीगेशन ने राज्यसभा सदस्य डा. नरेश बंसल के नेतृत्व में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही 13, 14 एवं 15 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को औपचारिक आमंत्रण दिया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिवेशन का ब्रोशर भेंट करते हुए संस्था की गतिविधियों एवं उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी।

